Coleccionista peruano tiene alrededor de 150 camisetas de la selección y prendas usadas por jugadores profesionales

Más Fútbol La impresionante colección de camisetas de Peter Egacila: guarda prendas usadas por Maradona, Ronaldo y Chumpitaz

Peter Egacila es poseedor de algunas de las camisetas de fútbol que todo fanático del deporte quisiera tener. En su colección, suma alrededor de 500 prendas usadas por jugadores peruanos y extranjeros en distintas épocas y competiciones, tales como la Copa del Mundo, la Copa América o la Champions League.

En diálogo con RPP, comentó que su afición por el coleccionismo inició hace 27 años, cuando todavía era adolescente. En estos años, pudo adquirir una gran red de contactos que se fue ampliando con el paso del tiempo.

Solo en su vivienda, Egacila guarda 150 polos de su envidiable repertorio. Aquí se aprecian las indumentarias que usaron Rubén 'Panadero' Díaz y Héctor Chumpitaz en el Mundial de 1978, así como la de un futbolista escocés, país al que Perú enfrentó en dicho torneo.

Pero una indumentaria que destaca entre las demás es la utilizada por Ronaldo Nazario en el Mundial Corea-Japón 2022, donde se coronó campeón y goleador del certamen con Brasil. Por esta, llegó a pagar una importante cantidad de dinero en una subasta.

"Esa camiseta yo la compré en una subasta en el 2013 por 6 000 dólares. Esa básicamente es la camiseta más cara por la que pagué, porque esa es la que usó Ronaldo en uno de los siete partidos que jugó en el Mundial del 2002", precisó.

Un carro por una camiseta de Maradona

Otras reliquias de su colección son dos camisetas de Diego Armando Maradona, una de Boca Juniors, utilizada en un amistoso frente a Alianza Lima en 1981, y otra de la selección argentina de 1987, por la cual llegaron a ofrecerle un auto con el fin de intercambiarla.

"En el 2020, cuando falleció Maradona. Recibí una oferta de un amigo argentino que me ofreció su carro, un Renault Clio del 2018, tenía 15 mil kilómetros, (valorizado) más o menos en unos 10 mil dólares en ese momento. Creo que fue el punto más alto donde pudo valer la camiseta. Decidí no venderla porque me ganó mi alma de coleccionista", manifestó.

Egoacil también guarda una importante cantidad de camisetas de Alianza Lima, club del que es hincha. Incluso, una de ellas es la que usaron los míticos 'Potrillos' que perdieron la vida en el accidente del avión Fokker que cayó al mar de Ventanilla en 1987.

De dicho equipo, Egoacil posee la prenda con el dorsal 5, perteneciente a Gino Peña Escudero, la cual consiguió gracias al hermano del futbolista.

"El hermano de Gino, que se llama Martín, es amigo mío. En esa época, las marcas no auspiciaban a los equipos. Entonces, el mismo equipo tenía que comprar sus juegos de camisetas, que eran más o menos tres por año. Con el trágico accidente, dos juegos de esas camisetas se cayeron y se pudo conservar solo un juego que está disperso en todo el Perú. El hermano de Gino tenía una de estas camisetas y me la pudo vender", refirió.