¡De terror! Momentos de angustia de vivieron en las tribunas en el partido Emelec vs Barcelona por la LigaPro [VIDEO]

La violencia se volvió a presentan en el George Capwell. Hinchas de Emelec protagonizaron un vergonzoso incidente durante el partido contra Barcelona por la fecha 28 de la LigaPro.

Cuando el partido estaba 2-0 a favor de la visita, el árbitro Robert Cabrera -ante de la salida de un tiro de esquina- paró las acciones y le pidió a la Policia controlar la situación en una de las tribunas.

Sin embargo, todo se salió lo control. Los efectivo emplearon gases, lo que provocó que varios jugadores salieran de lugar para protegerse.

Tras varios minutos de incertidumbre y luego tomar el contro, el árbitro reanudó las acciones de juego. Sin embargo, todo se complicó después.

Luego del 3-0 anotado por Janner Corozo a los 74, los hinchas de Emelec empezaron a lanzar botellas de vidrio al campo, lo que volvió a generar la paralización del partido, esta vez por 17 minutos.

Ante esto, la Policía tomó la decisión de desalojar las tribunas del estadio para que no vuelvan a ocurrir actos de violencia.

¡La fiesta del Clásico del Astillero se manchó! Otra vez hubo disturbios en las gradas del Capwell. Lanzamiento de objetos a la cancha, broncas entre hinchas en las gradas, infiltrados, desmayad0s y más. El duelo entre Emelec y Barcelona se suspendió durante un lapso, hasta que… pic.twitter.com/H6SAZDx6WP — Federación Postera (@FedePostera) September 15, 2025

Emelec cayó ante Barcelona por la LigaPro

Emelec, que venía demostrando gran nivel en su juego, cayó 4-0 ante Barcelona por la fecha 28 de la LigaPro de Ecuador.

Apenas a los 4 minutos de juego, Octavio Rivero aprovechó un error en salida de la defensa del cuadro Azul para poner el 1-0 de un derechazo.

El dominio se hizo más fuerte minutos después. A los 37', Joaquín Valiente tomó el balón en tres cuartos de cancha y se llevó a tres rivales. Le cedió el esférico a Janner Corozo y este, de primer, le devuelve el balón para que el volante anote el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, Emelec buscó, pero no logró descontar. Contrario a lo del Barcelona, que encontró el 3-0 por medio de Byron Castillo a los 79 minutos.

Ya en los descuentos, al minuto 110 de partido, Braian Oyola, también de penal, sentenció el partido.

