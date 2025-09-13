Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Emelec vs. Barcelona SC en vivo con Christian Cueva: ¿a qué hora y dónde ver el clásico del astillero en LigaPro 2025?

Christian Cueva en Emelec.
Christian Cueva en Emelec. | Fuente: Emelec
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Christian Cueva se perfila como titular en el Emelec, que es dirigido por el argentino Guillermo Duró.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emelec y Barcelona SC medirán fuerzas en lo que será último clásico del astillero de la temporada, correspondiente a la fecha 28 de la Liga Ecuabet.

El equipo de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco buscarán aportar lo suyo para que Emelec se quede con el clásico de Guayaquil.

Emelec vs. Barcelona SC: ¿Cómo llegan al ‘clásico del astillero’ por la LigaPro 2025 de Ecuador? 

Emelec llega a esta instancia tras vencer por 2-1 a Aucas de visitante, mientras que Barcelona SC perdió de local por 3-2 ante Universidad Católica.

¿Cuándo y dónde juegan Emelec vs. Barcelona SC en vivo por la LigaPro 2025 de Ecuador?

El encuentro entre Emelec vs. Barcelona SC se jugará el domingo 14 de septiembre en el estadio George Campwell de la ciudad de Guayaquil. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Barcelona SC en vivo por la LigaPro 2025 de Ecuador?

  • En Perú, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 5:30 p. m. 
  • En Ecuador, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 5:30 p. m. 
  • En Colombia, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 5:30 p. m. 
  • En Chile, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 6:30 p. m. 
  • En Bolivia, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 6:30 p. m. 
  • En Venezuela, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 6:30 p. m. 
  • En Brasil, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 7:30 p. m. 
  • En Argentina, el partido Emelec vs. Barcelon SC comienza a las 7:30 p. m. 
  • En Paraguay, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 7:30 p. m. 
  • En Uruguay, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 7:30 p. m.
  • En México (CDMX), el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 4:30 p. m.  

¿Qué canales transmiten el Emelec vs. Barcelona SC en vivo por TV?

El partido entre Emelec vs. Barcelona SC se podrá ver EN VIVO a través de El Canal del Fútbol. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Emelec vs. Barcelona SC: Alineaciones posibles 

Emelec: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Romario Caicedo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Christian Cueva, Juan Pablo Ruíz, Maicon Solís; José Angulo. DT: Guillermo Duró.

Barcelona SC: Ignacio De Arruabarrena; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga, Bryan Carabalí; Jean Carlos Montaño, Johnny Quiñóñez, Joaquín Valiente, Brian Oyola, Janner Corozo; Octavio Rivero. DT: Ismael Rescalvo.

Emelec vs. Barcelona SC: últimos resultados

Emelec

  • Aucas 1-2 Emelec
  • Emelec 0-1 Independiente del Valle
  • Técnico Universitario 0-1 Emelec

Barcelona SC

  • Barcelona SC 2-3 Universidad Católica
  • Vinotinto 0-1 Barcelona SC
  • Barcelona SC 0-2 Macará

Te recomendamos


Video recomendado

Tags
Emelec Christian Cueva Liga Pro Ecuador Barcelona SC

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA