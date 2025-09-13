Emelec vs. Barcelona SC en vivo con Christian Cueva: ¿a qué hora y dónde ver el clásico del astillero en LigaPro 2025?

Christian Cueva se perfila como titular en el Emelec, que es dirigido por el argentino Guillermo Duró.
Emelec y Barcelona SC medirán fuerzas en lo que será último clásico del astillero de la temporada, correspondiente a la fecha 28 de la Liga Ecuabet.
El equipo de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco buscarán aportar lo suyo para que Emelec se quede con el clásico de Guayaquil.
Emelec vs. Barcelona SC: ¿Cómo llegan al ‘clásico del astillero’ por la LigaPro 2025 de Ecuador?
Emelec llega a esta instancia tras vencer por 2-1 a Aucas de visitante, mientras que Barcelona SC perdió de local por 3-2 ante Universidad Católica.
¿Cuándo y dónde juegan Emelec vs. Barcelona SC en vivo por la LigaPro 2025 de Ecuador?
El encuentro entre Emelec vs. Barcelona SC se jugará el domingo 14 de septiembre en el estadio George Campwell de la ciudad de Guayaquil. El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Emelec vs. Barcelona SC en vivo por la LigaPro 2025 de Ecuador?
- En Perú, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 5:30 p. m.
- En Ecuador, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 5:30 p. m.
- En Colombia, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 5:30 p. m.
- En Chile, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 6:30 p. m.
- En Bolivia, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 6:30 p. m.
- En Venezuela, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 6:30 p. m.
- En Brasil, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 7:30 p. m.
- En Argentina, el partido Emelec vs. Barcelon SC comienza a las 7:30 p. m.
- En Paraguay, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 7:30 p. m.
- En Uruguay, el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 7:30 p. m.
- En México (CDMX), el partido Emelec vs. Barcelona SC comienza a las 4:30 p. m.
¿Qué canales transmiten el Emelec vs. Barcelona SC en vivo por TV?
El partido entre Emelec vs. Barcelona SC se podrá ver EN VIVO a través de El Canal del Fútbol. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Emelec vs. Barcelona SC: Alineaciones posibles
Emelec: Pedro Ortiz; Luis Castillo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Romario Caicedo; Alfonso Barco, Sergio Quintero, Christian Cueva, Juan Pablo Ruíz, Maicon Solís; José Angulo. DT: Guillermo Duró.
Barcelona SC: Ignacio De Arruabarrena; Gustavo Vallecilla, Gastón Campi, Xavier Arreaga, Bryan Carabalí; Jean Carlos Montaño, Johnny Quiñóñez, Joaquín Valiente, Brian Oyola, Janner Corozo; Octavio Rivero. DT: Ismael Rescalvo.
Emelec vs. Barcelona SC: últimos resultados
Emelec
- Aucas 1-2 Emelec
- Emelec 0-1 Independiente del Valle
- Técnico Universitario 0-1 Emelec
Barcelona SC
- Barcelona SC 2-3 Universidad Católica
- Vinotinto 0-1 Barcelona SC
- Barcelona SC 0-2 Macará