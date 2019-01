Avión que llevaba al futbolista argentino Emiliano Sala desaparece sobre mar de Inglaterra. | Fuente: Instagram: @emilianosala9

La desesperación y la angustian reinan en la familia del futbolista Emiliano Sala tras la desaparición de la avioneta donde viajaba rumbo al Reino Unido para sumarse al Cardiff City. El padre del jugador argentino brindó breves declaraciones a un medio de dicho país y confesó que todavía guarda esperanzas de encontrar a su hijo con vida.

"Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado… Ojalá lleguen buenas noticias. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé", señaló a C5N Horacio Sala, padre del jugador que recién había sido traspasado del Nantes de Francia al Cardiff City de la Premier League.

"Para él, como para todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé. Ojalá lleguen buenas noticias", agregó el desesperado padre, quien se encontraba en Rosario (Argentina) cuando recibió la noticia.

La búsqueda

Un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) explicó a la agencia Efe este martes que los dos países han puesto medios de búsqueda, y que se sospecha que el avión -un PA 46 Malibú- pudo haber caído en aguas británicas, en torno a las islas anglo-normandas. El portavoz señaló que la aeronave había despegado con tres personas, entre ellas Emiliano Sala, este lunes hacia las 20.15 locales (19.15 GMT) de Nantes (oeste de Francia).