¡Hasta las lágrimas! La emoción de los jugadores del Fenerbahce al ver la presentación de Arda Güler en Real Madrid [VIDEO]

El anunció de Arda Güler como nuevo jugador del Real Madrid ha generado todo un revuelo en Turquía. Y es que son muy pocos los futbolistas de dicha nacionalidad que han vestido los colores del cuadro español. Es más, si contamos a Mesut Özil como turco, solo tres han sido los bendecidos.

Por ello, la presentación del joven volante zurdo en la Casa Blanca causó gran expectativa no solo en los habitantes del país, sino también en sus excompañeros de Fenerbahce.

A través de un video publicado en las redes sociales, el cuadro turco mostró como los futbolistas del primer equipo veían -claramente emocionados- como Arda Güler era presentado en el Real Madrid. Es más, uno de ellos no pudo aguantar las lágrimas. Se trata de Yigit Efe Demir, con quien compartió camerinos desde las divisiones menores y de quien también se proyecta ser la próxima joya del fútbol turco.

Arda Güler y su presentación en Real Madrid

El futbolista turco fue presentado el último viernes como nuevo jugador del Real Madrid. En conferencia de prensa, indicó que tuvo muchas propuestas, pero cuando apareció el cuadro madridista no lo pensó dos veces y aceptó la oferta.

"Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y hemos tenido contactos, pero cuando aparece el Real Madrid, para mí, el resto de las ofertas perdieron valor", el joven de 18 años.

Además, indicó que un factor importante fue la llamada del técnico Carlo Ancelotti, quien lo terminó convenciendo de firmar por la Casa Blanca.

"Cuando empezaron las conversaciones con el Real Madrid, Ancelotti me llamó y me dijo que quería verme. Le respeto muchísimo. Me llamó varias veces, me dijo donde me iba a posicionar y tuvimos una buena comunicación", complementó.

Arda Güler llegó al Real Madrid a cambio de 20 millones de euros. Estará vinculado al cuadro español hasta junio de 2019.

