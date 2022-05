¿Qué piensa Klopp sobre la llegada de Erling Haaland al Manchester City? | Fuente: AFP

Resta solo el anuncio oficial, pero la primera gran bomba del mercado se dio en Inglaterra. Erling Haaland será nuevo jugador del Manchester City, un fichaje más que importante para el cuadro de Pep Guardiola y la Premier League, hecho por el que fue consultado Jürgen Klopp.

Liverpool y Manchester City se convirtieron en los equipos más constantes del fútbol británico en los últimos años, por lo que su rivalidad creció. Así, Jürgen Klopp se refirió a la próxima incorporación de Erling Haaland, refuerzo estelar en la ofensiva ‘citizen’.

“Firmé un nuevo contrato sabiendo que City no pararía de desarrollarse. No es sobre el City para definir si podemos ser felices o no, es sobre nosotros y qué podemos hacer al respecto. Tienes muchas oportunidades y muchas maneras de ganar un partido de fútbol, y tenemos que encontrar alguno. Es posible, obviamente, y podemos hacer eso”, apuntó el alemán en ‘Sky Sports’.

La opinión de Klopp sobre el fichaje de Haaland por el City

Erling Haaland tiene 28 goles en la temporada con Borussia Dortmund | Fuente: AFP

Jürgen Klopp considera que el Liverpool encontrará la manera de competir, a pesar que con el fichaje del ‘9 noruego el Manchester City luzca imbatible. Asimismo, apuntó que este movimiento del mercado establecerá nuevos niveles en el mundo de los fichajes.

“Enfrentamos al City 2 o 3 veces… bueno, con Copas y la Champions League, 4 o 5 veces al año, pero no con más frecuencia que los demás. Si Haaland va ahí, no los debilitará, definitivamente no. Creo que se ha hablado lo suficiente sobre esta transferencia. Sé que hay muchos comentarios respecto al dinero, pero este traspaso, definitivamente, establecerá nuevos niveles, permítanme decirlo así”, remarcó.

El contrato de Erling Haaland con Manchester City será hasta el 2027. Los ingleses aceptaron pagar su cláusula de 60 millones de euros al Borussia Dortmund. Su sueldo estará fijado en 375 mil euros por semanas, inferior al del belga Kevin De Bruyne.





