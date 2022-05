Erling Haaland goleador de Dortmund. | Fuente: AFP - Composición

"Alfie", como cariñosamente llamaban a Alf-Inge Haaland, jugó tres temporadas en el Manchester City, los últimos de su carrera deportiva hasta colgar los chimpunes por una lesión a la rodilla. Tenía 31 años. Era defensa. Su pequeño Erling le siguió los pasos, pero se convirtió en un "killer' en el área.

Tras su retiro, Alfie regresó con su familia a su país natal: Noruega. El pequeño Erling comenzó a dar sus primeras pataditas en el jardín de su casa. Luego sería inscrito en la academia del Bryne FK. Tenía 5 años, pero su debut lo hizo a los 15 (faltaba tres meses para cumplir 16). No anotó ningún gol en su estreno y tampoco esa temporada. Después pasaría al Molde FK, que era dirigido por Ole Gunnar Solskjaer. Aquí empezaría su ídilio con las redes.

Haaland y la vez que anotó 9 goles

Erling Haaland fue por primera vez protagonista de las portadas de los diarios el 30 de mayo del 2019. Con 18 años, salió del anonimato al brillar en el Mundial Sub 20 de Polonia al anotar 9 goles en la goleada de Noruega sobre Honduras por 12-0. El hijo de "Alfie" no se cansó de anotar ante el débil combinado centroamericano, que no pudo contrarrestar la sed goleadora del gigante rubio que llevaba seis meses en el Salzburgo.



Esta estelar actuación le valió para estar ya en la órbita de los clubes más poderosos de Europa, que se preguntaban de dónde había surgido ese prodigio del fútbol. Ya transcurrido algunos meses de esa actuación, Haaland tomó el rol de goleador en Salzburgo al anotar 16 goles en 14 partidos de la Liga austríaca.

A su vez, en la Champions League su nombre ya era sinónimo de gol al anotar 8 goles en 6 partidos en la fase de grupos de la campaña 2019-20. Luego de la eliminación del Salzburgo, la pelea por su pase fue incesante, pero finalmente el Borussia Dortmund logró incorporarlo a sus filas a cambio de 21 millones de euros y un contrato hasta el 2024.

Haaland: números históricos en Champions

Ya con la camiseta del Borussia Dortmund, Haaland tuvo su primer reto mayúsculo: eliminar al poderoso PSG de Neymar y Kylian Mbappé en los octavos de final de la Champions 2019-20. En la ida, dejó su sello por partida doble en un Signal-Iduna Park que se rindió ante su nuevo crack, que anotó un doblete demoledor para el triunfo por 2-1.

“No, no estoy plenamente satisfecho. No realmente. Todavía tengo mucho por hacer. Por supuesto, dos goles está bien, pero creo que podría haber hecho más”, dijo Haaland tras el duelo en Alemania dejando en claro su hambre de triunfos.

Pero en la vuelta el PSG sacó a relucir su poderío en el Parque de los Príncipes y acabó ganando por 2-0 logrando así su pase a los cuartos de final del certamen.



Al margen de la eliminación de su equipo, Haaland mostró perseverancia y mentalidad ganadora que se ratificó una temporada después al anotar 10 goles más en la Champions 2020-21. De esta manera, alcanzó 18 goles en esta competición con solo 13 compromisos disputados. Este récord se resalta aún más, ya que Cristiano Ronaldo se demoró 54 partidos para llegar a esa cifra, mientras Lionel Messi necesitó 35 cotejos.

Manchester City, el destino de Haaland

Barcelona soñaba que Haaland sea el dueño de la camiseta '9' azulgrana y sea la piedra angular del nuevo proyecto de Joan Laporta y Xavi Hernández. Sin embargo, el cuadro cúle desistió de la contratación por motivos económicos. Del mismo modo, el Real Madrid quería sí o sí al aún goleador del Borussia Dortmund, pero en las últimas semanas dio un paso atrás y valoró que toda su inversión será para cerrar el fichaje de Kylian Mbappé.



Por tal motivo, Manchester City será el nuevo club de Haaland de no mediar inconvenientes. 'The Athletic' aseguró este lunes que la negociación se cerró con éxito y que el anuncio oficial se llevará a cabo al término de la Premier League.

Así Erling le seguirá lo pasos a su padre "Alfie" y lucirá seguramente la '9' del equipo dirigido por Pep Guardiola que necesita a un goleador de esa envergadura para alzar, por fin, la Champions League.

