Guardiola sobre el fichaje de Haaland: "El City y Dortmund me dijeron que no puedo hablar" | Fuente: AFP

El primer gran movimiento del próximo mercado será el del Manchester City. El conjunto ‘sky blue’ decidió pagarle al Borussia Dortmund la cláusula de salida de Erling Haaland y el fichaje del goleador noruego será oficial en los próximos días. El acuerdo está cerrado, no obstante, todavía no fue anunciado, algo que recalcó Pep Guardiola.

El entrenador del Manchester City fue consultado sobre la llegada a su equipo del ‘Androide’ y mencionó que "no le dejan hablar de ello" por la parte legal del fichaje.

"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema legal. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos", explicó el español este martes en rueda de prensa.





Erling Haaland, el próximo '9' del Manchester City

Manchester City pagará la cláusula de rescisión de Erling Haaland al Borussia Dortmund, superior a los 70 millones de euros, y colocará un salario de más de 20 millones netos al atacante noruego, siendo el mejor pagado del plantel junto al belga Kevin De Bruyne. Su contrato será hasta el 2027.

Medios británicos anunciaron el lunes el acuerdo y las palabras de Pep Guardiola confirman que solo faltan los últimos detalles legales para poder hacer oficial el fichaje. Manchester City, por lo tanto, le gana la partida a los otros pretendientes del noruego, entre ellos el Real Madrid y Barcelona que evaluaron su incorporación.





