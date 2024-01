Así reaccionó el Manchester City luego que Erling Haaland fue vinculado al Real Madrid

Luego de la época dorada de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en los últimos años han surgido varios futbolistas que ya se perfilan como sus sucesores tales son los casos de Kylian Mbappé y Erling Haaland, que es el goleador estrella del Manchester City, vigente monarca de la Champions League.

Haaland es requerido por los mejores clubes de Europa y en caso se descarte el fichaje de Kylian Mbappé, el Real Madrid buscará por todas las vías cerrar su llegada, anuncian desde España.

Es más, AS dio a conocer en los últimos días que el precio por el fichaje de Haaland sería de 100 millones de euros, solo en caso sea un club fuera de la Premier League. Si la propuesta llega del certamen inglés, la cifra subiría a 200 millones. En esa línea, el equipo merengue es el que suena más fuerte para hacerse con los servicios del 'Cyborg'.

Por su parte, The Sun informó que Manchester City no vive un drama por el supuesto interés de Real Madrid por el '9' de Noruega, que en 2023 anotó 50 goles.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

No hay "pánico" en Manchester City

El mencionado medio inglés señala que Manchester City cree en la permanencia de Haaland, que cuenta con un contrato hasta el 30 de junio del 2027.

"En el City no hay pánico por perder a su máximo goleador, que ha sido toda una revelación en sus 18 meses en Inglaterra. Los blancos también están desesperados por hacerse con Kylian Mbappé, su objetivo a largo plazo, en un traspaso gratuito este verano, cuando expire su actual contrato con el PSG", dice la información.

Haaland no alcanzó ser inscrito en el último Mundial de Clubes, debido que no se recuperó a tiempo. Se recupera de una lesión al pie y no juega desde el 6 de diciembre pasado, fecha en la que los 'cityzens' perdieron 1-0 contra el Aston Villa.

La duda será si llegará a tiempo para enfrentarse al Newcastle United el 13 de enero por la Premier League.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - Suplantación de identidad tras el robo de celulares

A medida que la tecnología avanza, los delincuentes desarrollan nuevas formas para atacar a sus víctimas. Ahora, no solo buscan apropiarse de los teléfonos celulares de los afectados, sino que también muestran interés en la información que pueden obtener de estos dispositivos. En el siguiente informe, exploraremos cómo la pérdida de un teléfono móvil puede desencadenar otras consecuencias.