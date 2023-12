Haaland Noel: delantero de Manchester City celebra la Navidad con la Champions League

Las estrellas del fútbol mundial celebran la Navidad 2023 y Erling Haaland no es la excepción. El goleador noruego de Manchester City sorprendió a sus seguidores al disfrazarse de Papá Noel.

A través de sus redes sociales, Haaland publicó una foto en el cual se le aprecia con un espectacular disfraz junto al trofeo de la Champions League que consiguió el Manchester City en junio pasado en Turquía.

"Ho, Ho, Ho. La Navidad ya está aquí. Espero que puedan disfrutarlo con sus seres queridos", escribió Haaland, cuya publicación en Instagram ya bordea los 2 millones de 'likes'.

Erling Haaland lleva 50 goles en 2023, los cuales acumuló con el City y la Selección de Noruega. Aún lucha por ser el goleador del año, aunque debe de jugar para poder alcanzar a Harry Kane (Bayern Munich) y Kylian Mbappé (PSG), que suman 52 anotaciones.

Erling Haaland no jugó el Mundial de Clubes

Manchester City conquistó un nuevo título al golear 4-0 a Fluminense, así se apoderó del Mundial de Clubes. El equipo dirigido fue ampliamente superior pese que no contó con su estrella, Erling Haaland.

Haaland no alcanzó ser inscrito debido que no se recuperó a tiempo. Sufre una lesión al pie y no juega desde el 6 de diciembre, fecha en la que los 'cityzens' perdieron 1-0 contra el Aston Villa. ¿Volverá a jugar este año?

