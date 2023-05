Erling Haaland pudo llegar al Chelsea: la confesión de Lampard por su fallido fichaje al club

Frank Lampard, director técnico del Chelsea, desveló que intentó fichar a Erling Haaland durante su primera etapa en Stamford Bridge y que por entonces su nivel ya estaba "muy claro".

El entrenador inglés, que dirigió a los 'blues' del Chelsea entre julio de 2019 y enero de 2021, trató de fichar a Erling Haaland cuando este aún militaba en el Salzburgo, equipo al que se enfrentaron en un amistoso en el verano de 2019.

"Intenté fichar a Haaland la primera vez que estuve aquí. Me interesaba mucho, pero no pudo ser. Su nivel por entonces ya estaba muy claro, cuando jugamos contra el Salzburgo. Le doy mucho mérito, porque me encanta ver a jugadores como él a ese nivel, con esa personalidad y con esa hambre para ser el mejor", dijo el DT este viernes en rueda de prensa.

Antes del City, Erling Haaland pudo pasar al Chelsea

En la eliminatoria ante el Madrid, Erling Haaland no pudo anotar. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Al inglés le pidieron que lo comparara con Didier Drogba, uno de los mejores, si no el mejor delantero que ha pasado por Stamford Bridge.

"No puedo compararlos, porque son diferentes y porque Drogba tuvo mucha influencia aquí durante un largo periodo de tiempo. El impacto de Haaland ha sido más instantáneo, nada más llegar a la Premier. No es una comparación directa, pero ambos son grandes delanteros", agregó.

Por otra parte, Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Martin Odegaard, Marcus Rashford, Bukayo Saka y Kieran Trippier han sido nominados al premio a mejor jugador de la Premier League en la temporada 2022-2023.

De Bruyne es el máximo asistente de la Premier League, con 16 pases de gol, mientras que el popular 'Cyborg' ha roto el récord de goles de la competición, con 36 tantos en su primera temporada, mientras que Rashford ha sido de los jugadores más determinantes desde la vuelta del fútbol tras el Mundial de Qatar.

Saka ha marcado trece goles y repartido once asistencias, y Odegaard ha firmado quince tantos, récord de su carrera, y ha entregado siete asistencias.

Trippier, en tanto, ha sido el capitán del Newcastle United que está cerca de volver a la Champions League veinte años después.

