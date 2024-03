Erling Haaland: "Lionel Messi es el mejor de siempre"

El Manchester City es uno de los equipos más dominadores de los últimos años y ha contado con Erling Haaland como jugador fundamental. El goleador pulveriza récords e impulsa las conquistas colectivas e individuales, sin embargo, se quedó con las manos vacías en la pasada entrega del Balón de Oro.

A pesar de un 2023 espectacular del noruego, quien obtuvo el Balón de Oro fue Lionel Messi, el octavo premio para el argentino. Asimismo, el ‘10’ también obtuvo el The Best de la FIFA. Para Haaland no hubo polémica, pues se trata de “el mejor de siempre”.

"Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión", dijo el ‘9’ este martes en rueda de prensa.

Haaland va por otra Champions League

El noruego atendió a la prensa antes de enfrentarse al Copenhague en la vuelta de octavos de final de la Champions League, donde el Manchester City es el defensor del título.

"El año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador", aseguró Haaland, en respuesta a los cambios del curso anterior a este. "Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, he fallado muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No", dijo respecto a su rendimiento.

Sobre su salud mental, Erling Haaland manifestó que ha estado trabajando mucho en ello porque ha sido un reto para él desde que era joven. "Podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo".

Manchester City vs. Copenhague

Manchester City tiene encaminado su pase a los cuartos de final de la Champions League. En Dinamarca, venció por 1-3 a Copenhague en el partido de ida de octavos, con los goles de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden.

El conjunto de Pep Guardiola cerrará la llave en el Etihad Stadium, en el que en su último partido le remontó por 3-1 a Manchester United para continuar a un punto del líder Liverpool en la Premier League.