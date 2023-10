Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: partidazo en Old Trafford por la fecha 10 de Premier League

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este domingo 29 de octubre en el Estadio Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 10 de la Premier League y se jugará a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El 'Teatro de los sueños' acogerá el derbi número 191 entre los dos equipos de Mánchester, que afrontan la cita con diferentes alicientes. Los de Pep Guardiola acuden crecidos después de completar con pleno la primera vuelta de la fase de grupos de la Champions League ante el Young Boys (1-3), y en la competición doméstica rompieron el pasado fin de semana una racha de dos derrotas consecutivas venciendo al Brighton (2-1).

Ahora, visitan a un rival que el pasado curso fue capaz de remontar en Old Trafford el gol inicial de Jack Grealish (2-1) pero al que consiguieron superar tanto en el Etihad Stadium (6-3) como en la final de la FA Cup (2-1), un título con el que el equipo 'sky blue' se encaminó hacia el histórico triplete completado en Estambul.

👏 ¡Un gol al alcance de unos poquísimos elegidos! Simplemente, @aguerosergiokun pic.twitter.com/BhWz6ca29t — Manchester City (@ManCityES) October 28, 2023

Manchester United vs. Manchester City: horarios del derbi en el mundo

Perú: 10:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

México: 09:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 08:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 11:15 a.m.

Mientras, los de Erik ten Hag, todavía tocados por el fallecimiento de la leyenda Bobby Charlton, esperan dedicarle un triunfo como el del pasado martes ante el Copenhague (1-0), logrado gracias al tanto de Harry Maguire y un penal detenido por André Onana en el descuento y que sirvió para olvidar las dos primeras derrotas en Champions. En Premier League, son octavos (15) tras encadenar victorias ante el Brentford (2-1) y el Sheffield United (1-2).

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester United vs. Manchester City vía TV?

El derbi EN DIRECTO se podrá ver en TV a través de ESPN en STAR+ en Perú y Sudaméria. En España el cotejo va por la señal de DAZN y en México por Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

