Ansu Fati será titular en el duelo entre España vs. Suiza por la Liga de Naciones | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

España vs. Suiza EN VIVO | EN DIRECTO | Ambas selecciones se verán las caras este sábado, 10 de octubre, en partido por la tercera fecha del grupo 4 de la Liga de Naciones. El cotejo se inicia a la 1:45 p.m. (hora peruana/En España será las 8:45 p.m.) y se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano. La transmisión de TV está a cargo en Latinoamérica por DirecTV Sports y en España por La 1 de RTVE

Las grandes sensaciones que dejó Ansu Fati en su estreno con 17 años en la selección española absoluta, con descaro ante Alemania y el gol de récord a Ucrania, tendrán continuidad en la tercera jornada de la Liga de Naciones en la que Luis Enrique Martínez le da paso como referente de una nueva hornada y abanderado de la revolución.



Tras el empate firmado en Alemania (1-1) y la goleada a Ucrania (4-0), España lidera su grupo y pretende mantener firmeza en el estadio Alfredo di Stéfano ante una Suiza de la que no se fía. Buscará recuperar el gol después de romper en el amistoso ante Portugal una racha de 41 partidos sin marcar y todo apunta a que lo hará sin un 9 de referencia como Gerard Moreno. El regreso de la figura de falso nueve con la movilidad de Rodrigo Moreno gana enteros. Referente del equipo es el capitán Sergio Ramos que disputará su partido 174 con la selección para quedarse a solo dos del récord europeo de internacionalidades de Buffon.



Así llega Suiza

En la selección suiza, el ambiente previo al partido con España se ha enrarecido por el coronavirus, después de que dos de sus principales jugadores, el central Manuel Akanji y el centrocampista Xherdan Shaqiri, dieran positivo por Covid-19 a principios de semana.



Akanji se cayó a última hora del once inicial en el amistoso que Suiza disputó el miércoles ante Croacia, donde los centroeuropeos perdieron en casa por 1-2, y sigue aislado pese a no presentar síntomas, por lo que el seleccionador Vladimir Petkovic no podrá contar con el defensa del Borussia Dortmund.



En cuanto a Shaqiri, finalmente se determinó que había dado un falso positivo y su federación lo considera alineable ante España, pendiente de confirmación por parte del Comité de Salud de la UEFA. El que fuera gran referente de su selección lleva más de un año sin competir con Suiza por las lesiones y la falta de continuidad en el Liverpool.







España vs. Suiza: alineaciones probables.

España: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá; Rodri, Ceballos, Canales o Merino; Ferrán Torres, Ansu Fati y Rodrigo.



Suiza: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez, Benito; Embolo, Sow, Xhaka, Steffen; y Seferovic.