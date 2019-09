Ansu Fati debutó en la presente temporada con el primer equipo del Barcelona. | Fuente: AFP

Al igual que el Real Madrid, el Barcelona también la está pasando muy mal con las lesiones. Después de que Lionel Messi sufriera una lesión en el muslo izquierdo en la victoria contra Villarreal, el elenco culé dio a conocer que unas molestias en la rodilla derecha impedirá que otra de sus estrellas juegue en el compromiso frente al Getafe por Liga Santander: el juvenil Ansu Fati.

Luego de revelar la lista de convocados para esta contienda contra Getafe, el Barcelona informó que Ansu Fati no iba a viajar por las molestias que venía sufriendo. A pesar de que el volante de 16 años entrenó durante toda la semana con normalidad, no finalizó la última práctica de buena manera y Ernesto Valverde prefiere no arriesgarlo.

Aparte de Ansu Fati y Messi, el Barcelona tampoco contará con el lateral Jordi Alba y el francés Samuel Umtiti para esta contienda frente a Getafe. Por la séptima fecha de la Liga Santander, la entidad blaugrana visitará el Coliseum Alfonso Pérez en busca de un buen resultado para acercarse a la punta. Asimismo, será su último duelo previo a medirse ante el Inter de Milán por la fase de grupos de la Champions League.