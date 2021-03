Ansu Fati no juega en Barcelona desde el mes de noviembre de 2020. | Fuente: EFE

A inicios de la presente temporada, Ansu Fati fue clave en Barcelona debido a la salida de Luis Suárez. El joven delantero español de solo 18 años anotó goles de la mano de Ronald Koeman, pero lamentablemente cayó lesionado del menisco interno de la rodilla izquierda.

Es así que en noviembre pasado Ansu Fati pasó por el quirófano para operarse y volver cuanto antes en Barcelona. No obstante, su rehablitación no dio frutos y en enero volvió a la sala de operaciones por una inflamación. Tras ello, nada ha cambiado y el jugador no aguanta más.

Según reporta este miércoles el diario AS en su edición digital, Ansu Fati ha sufrido una infección en el menisco, lo cual ha preocupado sobremanera al departamento médico del Barcelona.

Ansu Fati, ¿adiós a la temporada en Barcelona?

Ansu Fati juega su segunda temporada en Barcelona. | Fuente: AFP

Por su parte, la periodista Marta Carreras de Catalunya Radio menciona que hay mucha incertidumbre en el clan azulgrana en relación a si es una buena idea que el atacante se opere otra vez o tenga un tratamiento más conservador.

De confirmarse que pase por tercera ocasión por el quirófano, el internacional con la Selección de España y canterano culé se perderá lo que resta de temporada. Su conjunto aún pelea por ganar la Copa del Rey y LaLiga (eliminado de la Champions League en octavos de final).

De otro lado, en Barcelona se mantienen en para debido al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 en UEFA. Los dirigidos por el neerlandés Koeman volverán a jugar por LaLiga frente al Valladolid el lunes 5 de abril.





