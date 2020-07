Arthur Melo jugará por Juventus en la próxima temporada | Fuente: EFE

Arthur Melo y Miralem Pjanic son los protagonistas de uno de los principales movimientos en el actual mercado de fichajes. Aunque Barcelona y Juventus desembolsaron los montos totales por los pases de los futbolistas, la operación prácticamente responde a un intercambio entre clubes. Sin embargo, luego de ello ambos han tenido suertes distintas.

Mientras que el bosnio ha jugado cinco partidos de los ocho que tuvo Juventus desde el 29 de junio, el brasileño no fue tomado en cuenta por Quique Setién en el tramo final de LaLiga. Esto provocó que, tras los seis días de descanso que el 'Barza' le brindó a sus jugadores, Arthur no desee volver a España.

El mediocampista se encuentra en Brasil y el último lunes tuvo que reportarse para las pruebas de descarte de COVID-19 antes de iniciar los trabajos con miras al duelo por Champions League contra el Nápolo+i el próximo 7 de agosto.

Según indica 'EFE', el entorno del futbolista menciona que "no tiene intención de regresar", aludiendo que el motivo de su decisión responde al técnico azulgrana, quien le habría dicho que no jugaría más en el 'Barza'.

"En el fondo todo es cuestión de dignidad", señalan sus allegados, destacando que el brasileño ha estado "trabajando duro" como para no ser tomado en cuenta. Ante esta situación, que apuntaría ser irreversible, Arthur tendría decidido rescincidr con los catalanes. Su contrato con Juventus es a partir del 1 de setiembre y hasta entonces es de las filas azulgranas, por lo que busca rompe su vínculo un mes antes que este llegue a su fin.

"Nos comunicó que no venía, que se quedaba en Brasil y le recordamos que no tenía permiso y que tenía que incorporarse inmediatamente. Si no vuelve, se le abrirá un expediente disciplinario", respondió un portavoz de Barcelona a 'EFE'.

Más allá de los planes de Setién, esto supondría un problema adicional para el club. En la vuelta de octavos de final de la Champions League ante Nápoli, están suspendidos Sergio Busquets y Arturo Vidal, por lo que sin Arthur Melo solo estarían aptos Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Iván Rakitic y Riqui Puig.