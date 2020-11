Neymar lo ganó todo con la camiseta del Barcelona junto a Messi y Suárez. | Fuente: AFP

Neymar y Barcelona vivieron una relación de amor entre 2013 y 2017. Lo ganaron todo juntos, pero en ese último año el delantero brasilero le comunicó a la dirigencia culé que no tenía la intención de seguir en el equipo y, ante ello, PSG pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Ahora, con la dimisión del ex presidente Josep Maria Bartomeu, se ha pensado en tierras españolas que Neymar puede volver al Barcelona. Sin embargo Toni Freixa, precandidato a la presidencia del club, no ve al ex Santos con buen nivel como para pegar la vuelta al Camp Nou.

"Neymar no está entre los mejores 30 futbolistas en Europa. Cuando estaba en Barcelona estaba entre los dos mejores, pero su nivel no está exigido y no puede volver al club después de todo lo que sucedió", fue lo que le contó Freixa este martes al programa El Larguero de la cadena Ser.

Neymar, ¿puerta cerrada al Barcelona?

Asimismo, dio cuenta que la renovación de Lionel Messi (acaba contrato a mediados de 2021) es una prioridad para su mandato. "Para sentarse con él y conversar hay que tener clara la situación del club porque los ingresos se han visto perjudicados. Hay que ver qué es lo que quiere y lo que le podemos ofrecer", añadió.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona ganó como visitante al Dinamo Kiev 4-0 por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League. Los dirigidos por Ronald Koeman se metieron a octavos de final y solo debe definir si queda primero o segundo en su grupo.