Dani Alves fue titular indiscutible en el Barcelona de Pep Guardiola. | Fuente: EFE

Dani Alves lo ganó todo con la camiseta del Barcelona entre 2008 y 2016, para luego dar paso a Juventus. Tras llegar a conjuntos como PSG y Sao Paulo, actualmente es agente libre.

Son más de cinco años los que Dani Alves está lejos del Barcelona, pero el jugador aún tiene gratos recuerdos de su trayectoria en el Camp Nou. En entrevista con Daniel Habif vía podcast, dio cuenta de lo bien que la pasó con el cuadro azulgrana.

"La verdad que extraño mucho esa casa. Fue especial por todo lo que ganamos. No por lo que obtuvimos, sino por cómo lo hicimos. No he encontrado otro sitio igual", sostuvo el exfutbolista del Barcelona.

Dani Alves, exfigura del Barcelona que no se fue en buenos términos

Dani Alves debutó como profesional en el Bahía. | Fuente: EFE

Es más, también respondió por su salida del elenco catalán, del cual se marchó al terminarse su contrato.

"Salí porque el club se equivocó conmigo. Mis valores no están en venta. Soy un campeón de toda la vida, no una de copas vacías", añadió.

Hay que tener en cuenta que Dani Alves es el futbolista que más títulos ha ganado en la historia. Tiene 43, por delante de otras figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

Precisamente, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, fue consultado en rueda de prensa sobre la chance de tener al exinternacional con la Selección de Brasil.

"Nadie me dijo nada. Si fue ofrecido, no sé del tema", sostuvo el técnico neerlandés previo al duelo contra Dinamo Kiev por la fase de grupos de la Champions League.

NUESTROS PODCAST

¿Con qué vacunas contra la Covid-19 se puede aplicar una tercera dosis?

¿Qué estudios se han realizado respecto a la combinación de vacunas? En varios países del mundo, incluido el Perú, se ha aprobado aplicar terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero ¿cuáles están aprobadas? El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.