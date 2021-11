Ronald Koeman fue cesado en Barcelona debido a malos resultados | Fuente: EFE

Barcelona comienza un nuevo ciclo con la presencia de Xavi Hernández en la dirección técnica, sin embargo, todavía quedan rezagos de la etapa de Ronald Koeman, cesado de su cargo debido a los malos resultados.

Así, el defensa azulgrana Óscar Mingueza reconoció que el equipo dejó de "confiar" en la idea del neerlandés y añadió que el vestuario necesitaba un "cambio".

"El equipo dejó de confiar en la idea de Koeman y cada uno intentaba solucionar sus cosas a su forma. No estábamos bien, ni individual ni colectivamente. Cuando las dinámicas no son buenas, cada uno hace lo que puede, pero tampoco creíamos en lo que queríamos", se sinceró en ‘TV3’.

Óscar Mingueza fue uno de los canteranos del Barcelona que más participación tuvo con el primer equipo con Ronald Koeman. No obstante, ello no impidió al defensa apuntar que el club requería un nuevo ambiente.

"Necesitábamos un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio de aires. Estoy seguro de que con Xavi nos irá muy bien. La idea con la que ha llegado es muy buena. Ha entrado con muy buen pie en el vestuario. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante", destacó.

Xavi debuta como entrenador de Barcelona

Xavi Hernández se convirtió en el nuevo entrenador de Barcelona y su estreno oficial en el banquillo será este sábado, cuando enfrente al Espanyol en el derbi catalán. Para Óscar Mingueza, hay plena confianza en los azulgranas de revertir su situación.

“No creo que tengamos que esperar dos o tres meses para ver estos cambios. A partir de este fin de semana, ya se verán cosas nuevas. Por todo lo que se comenta, parece que Xavi sea un sargento y que no se pueda hacer nada. Simplemente, ha puesto algo de orden y disciplina. Pero son normas que yo ya tenía en el juvenil y en el Barça B", añadió sobre las nuevas normas impuestas por Xavi.





