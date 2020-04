Llegó gratis al Barcelona y ahora será traspasado a la Premier por más del triple de su valor | Fuente: AFP

Barcelona no solo piensa en incorporar jugadores para la próxima temporada, sino también en darle salida a algunos elementos que no cuentan para el técnico Quique Setién. En ese perfil entra el zaguero Jean-Clair Todibo, quien está a punto de ser traspasado al Everton de la Premier League a cambio de 20 millones de euros. Lo increíble de esto es que este joven francés le salió gratis al cuadro azulgrana cuando lo incorporó a sus filas.

Hace dos años Jean-Clair Todibo llegó al Barcelona procedente del Toulouse de Francia a cambio de 1 millón de euros, cifra que los españoles pagaron como concepto de formación y no como un traspaso, ya que por aquel entonces el defensor galo no había renovado su contrato con dicho club y estaba en calidad de libre. Sin embargo, a Todibo le costó encontrar un lugar en el once titular del Barcelona y esta temporada fue cedido al Schalke 04 de Alemania, club que tiene sobre el jugador una opción de compra de 25 millones de euros, pero que no puede abordar debido a la crisis financiera que golpea al fútbol a causa del coronavirus.

Y en lo futbolístico, Todibo ha venido rindiendo a gran nivel con el Schalke 04 y despertó el interés del Everton, equipo que no llegará a poner los 25 millones de euros que pide el Barcelona, pero que sí ofrecerá 20 millones más otros cinco de acuerdo al nivel que muestre el defensa de 20 años en la Premier League. Otros equipos interesados en Todibo son el Milan y Juventus, pero su futuro parece estar resuelto.