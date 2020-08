Jordi Alba llegó al Barcelona procedente del Valencia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Tras la confirmación de Ronald Koeman como nuevo técnico del Barcelona mucho se habla sobre qué jugadores seguirán o no para la próxima temporada. Ya se confirmó que el entrenador holandés no contará con Luis Suárez ni con Arturo Vidal, aunque en las últimas horas también sonó el nombre del lateral izquierdo Jordi Alba.

En un principio se hablaba de que Jordi Alba no encajaba en los planes de Ronald Koeman para la próxima temporada, sin embargo, esto todavía no se ha confirmado y la continuidad del lateral zurdo de 31 no está del todo confirmado. Con ello, es el Atlético de Madrid el que ha mostrado su interés en poder hacerse con uno de los mejores defensas del mundo. El equipo de Diego Simeone cuenta con Renan Lodi como titular para esa posición, pero les gustaría darle competencia de calidad y Alba es el que más consenso tiene entre la directiva.

Sin embargo, el Atlético de Madrid todavía no ha mostrado intención de hacer un movimiento por Jordi Alba y espera saber que el propio defensor zurdo deje en claro su situacón. No se descarta que siga jugando en el Barcelona, donde se siente muy cómodo, pero tampoco está lejanda la posibilidad de que cambie de camiseta.