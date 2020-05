Ofrecen al Barcelona un defensa descarte de Mourinho en el Tottenham | Fuente: Twitter

Mientras se plantea los fichajes de Neymar y Lautaro Martínez, en Barcelona vienen recibiendo todo tipo de perfiles para reforzar la defensa en la próxima temporada y uno de los nombres que más ha sonado en las últimas horas es el del argentino Juan Foyth (22 años) del Tottenham, quien no cuenta para José Mourinho.

Medios españoles señalan que Juan Foyth fue ofrecido al Barcelona, pero desde la interna del elenco azulgrana ven difícil realizar esta operación. Primero, porque el Tottenham no pedirá menos de 25 millones de euros por su fichaje y segundo porque hay sobrepoblación de jugadores en la zaga y no llegará nadie si primero no se le da salida a algunos descartes.

Juan Foyth es considerado uno de los centrales más prometedores del fútbol argentino y fue en el 2017 cuando el Tottenham apostó por su contratación por recomendación de Mauricio Pochettino. Sin embargo, con la llegada de José Mourinho como entrenador prácticamente no ha jugado y recientemente el mismo defensor se ha mostrado abierto a una salida. “Uno siempre quiere jugar para sentirse jugador y sentirse bien. Tampoco es fácil no jugar. Pero no sé, hay que esperar ahora que se abra el período de transferencias. Si voy a tener oportunidades acá, me quedo muy a gusto. Y si no van a contar conmigo, lo mejor será buscar otro equipo”, contó.