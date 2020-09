Luis Suárez busca salir de Barcelona tras no estar en los planes de Ronald Koeman | Fuente: EFE

Tremendo lío en el que se ve involucrado Luis Suárez y es que la incertidumbre por su futuro ahora está bajo sospecha de la justicia. La Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia estudia un posible "fraude" en el examen de italiano que realizó el jugador del Barcelona para poder obtener el pasaporte italiano, esto mientras buscaba obtener el documento que le permitiese fichar por Juventus.

De acuerdo con lo que informó 'La Gazzetta dello Sport', las preguntas del examen de italiano, así como la puntuación estarían pactadas de antemano entre el centro universitario y el futbolista uruguayo.

Una investigación de la Guardia di Finanza de la Fiscalía de Perugia descubrió que la ciudadanía italiana de Luis Suárez se obtuvo mediante una "estafa", y los policías están adquiriendo documentación en la universidad de Perugia.

Según la transcripción de unas conversaciones interceptadas por la Fiscalía, Stefania Spina, profesora de la Universidad para Extranjeros de Perugia y encargada de preparar el examen, reconoce que el profesor Lorenzo Rocca le había "hecho una simulación" a Suárez y había acordado las preguntas.



Spina también admite que el jugador del Barcelona "no habla una palabra" de italiano, "no conjuga verbos" y "habla al infinito", por lo que "aprobar un examen de dos horas de esa forma no es fácil".



La profesora garantiza en estos audios que Suárez "pasará" la prueba "porque cobrando un salario de 10 millones de euros por temporada no se le puede suspender por no tener un B1", a pesar de que "no llega ni a un A1".



En otra conversación, Rocca dice que "Suárez está memorizando el control" y que no tendrá problemas en la prueba oral porque él mismo está "en la comisión" y asume "la responsabilidad de la nota", pero que teme que algún periodista le haga alguna pregunta en italiano y entonces el uruguayo "entre en crisis".

"De las actividades investigadas se desprende que los temas tratados por el examen fueron previamente pactados con el candidato y que la puntuación relativa se le atribuyó incluso antes de la realización del mismo", señaló el procurador Raffaele Cantonela en la 'Gazzetta'.