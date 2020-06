Barcelona: fichaje de Nelson Semedo por el Manchester City entra en su recta final | Fuente: Twitter

Además de los fichajes para la próxima temporada, una de las tareas para el Barcelona es darle salida a los jugadores que no cuetan para el club y que tiene un gran mercado tras de ellos. Uno es el lateral derecho Nelson Semedo, quien tiene casi todo encaminado para convertirse en jugador del Manchester City de Pep Guardiola.

La oferta del Manchester City seduce al jugador desde el punto de vista económico y deportivo. Además, el cuadro inglés desea incluir en la misma operación al también lateral diestro Joao Cancelo, quien llegó a inicios de temporada procedente de la Juventus a cambio de 65 millones de euros. Por eso el deseo de los 'ciudadanos' de lograr el intercambio para que su gran inversión no termine siendo negativa.

En el Barcelona no quieren aceptar a ningún jugador como contrapartida (además porque Cancelo no convence) y desean una oferta que alcance los 40 millones de euros. Y al parecer el Manchester City no tendría problema para acercase a esa cifra y en el cuadro culé consideran este ingreso vital para poder tener capital suficiente como abordar los fichajes de Lautaro Martínez y Neymar.