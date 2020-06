El trofeo de la Premier League | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRIS J RATCLIFFE

La falta de público en los estadios y la teoría de levantar la moral de la sociedad ha provocado que la Premier League -que se reiniciará el próximo 17 de junio- haya tomado la decisión de llevar todo el fútbol a la televisión, una de las pocas buenas noticias que deja el coronavirus en el campeonato inglés.



La buena noticia para los espectadores es que, de los 92 encuentros que quedan por disputarse en la Premier League, 29 de ellos se emitirán de forma gratuita, una decisión prácticamente sin precedentes en Inglaterra.



La cadena británica Sky Sports emitirá 25 de ellos, mientras que la BBC, la televisión pública del Reino Unido, echará cuatro. Será la primera vez que la BBC retransmita partidos de la Premier League desde que tiene esta denominación (1992), ya que la última vez que lo hizo fue en la temporada 1987-1988.



En total, los 92 encuentros en Inglaterra se repartirán entre Sky Sports y BT Sports, que son los grandes operadores de la Premier, Amazon Prime, que tiene un pequeño paquete de encuentros, y la BBC. En España, los derechos los posee en exclusiva Dazn.



Pero el fútbol en abierto no será la única gran novedad de la Premier. La liga ha escalonado los encuentros para que los fines de semana haya fútbol prácticamente a todas horas.





Los nuevos horarios de Premier League

Esto rompe con los horarios habituales de la liga, que solía ubicar un encuentro por la mañana, luego un grupo de encuentros después de comer (que además no se podían retransmitir para incentivar a la gente a ir a los estadios) y algún partido suelto ya por la tarde.



En lo que resta de temporada, se jugará un partido los viernes por las 20:00 horas local (2:00 p.m. en Perú) Los sábados la acción comenzará a las 12:30 (6:30 a.m. en Perú), seguido por un encuentro a las 15:00 (9:00 a.m. en Perú), otro a las 17:30 (11:30 am. en Perú) y otro más a las 20:00 (2:00 p.m. en Perú).



El primer partido de los domingos se jugarán a las 12:00 locales (6:00 am. en Perú) , el segundo a las 14:00 (8:00 a.m. en Perú), el tercero a las 16:30 (12:30 p.m. en Perú) y el cuarto a las 19:00 (1:00 p.m. en Perú), mientras que los lunes se cerrará la jornada a las 20:00 (2.00 p.m. en Peú).



Además, los encuentros de entre semana se jugarán los martes, miércoles y jueves, a las 18:00 (12:00 m. en Perú) y a las 20:00 horas local (2:00 p.m. en Perú).