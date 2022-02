Nicolás Tagliafico reveló que pudo fichar por Barcelona en 2022 | Fuente: Instagram

Barcelona se convirtió en uno de los grandes protagonistas del último mercado de pases en Europa, pues era consenso entre la directiva y del entrenador Xavi Hernández que se necesitaban refuerzos para intentar revertir la irregular temporada. Concretaron 4 incorporaciones, pero una más que estaba en carpeta era la de Nicolás Tagliafico.

El lateral argentino estuvo muy cerca de vestirse de azulgrana, pues la propuesta del Barcelona se mantuvo hasta el final, pero la operación no prosperó debido a que su actual club, Ajax, se negó a aceptar una cesión.

Nicolás Tagliafico manifestó su deseo de vestir la camiseta del Barcelona para cambiar de aires a falta de un año para el final de su contrato, si bien el conjunto neerlandés se mostró muy seguro en una negociación que no duró demasiado tiempo.

"Este mercado era ideal para buscar minutos fuera. Nadie me los garantiza, pero me daba la oportunidad para cambiar de aires, empezar de cero y de seguir creciendo", reveló el argentino en entrevista con ‘AS’.

Tagliafico incómodo por no fichar por Barcelona

Nicolás Tagliafico manifestó que sostuvo una charla con su entrenador, el cual le dijo que "había empezado con lesión" y que "no podía tocar el equipo" porque Ajax estaba yendo muy bien, de modo que le pidió al defensa seguir trabajando para recuperar su sitio.

"Me costó mucho al principio seguir entrenándome porque era la primera vez que me pasaba. En el Ajax he jugado con la cabeza rota, con gafas protectoras... Yo decía que tenía hinchado el tobillo y me pedían jugar y decía que sí. La expectativa de esperar el último día de mercado me generó estar ansioso, con el teléfono y esperando una llamada. Fue largo. Lamentablemente no tenía una respuesta y había que esperar al igual que hizo Lo Celso. Él se quería ir y a mí me pasaba igual", expresó con evidente fastidio por la negativa de Ajax.

En Barcelona consideraron a Nicolás Tagliafico como competido de Jordi Alba para la banda izquierda en la defensa, una oportunidad “irrechazable” que no logró alcanzar.

"No me dejan. Entonces noto que me decepcionan. Entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos. Ellos me entendieron, tienen sus motivos, pero es una lástima. Siento que las oportunidades no se pueden dejar pasar y esta era una oportunidad única. Ir al Barcelona para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron. Tampoco hubo claridad para decirme que no me iban a ayudar", contó el defensor.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.