Memphis Depay tiene un valor de 45 millones de euros para Transfermarkt. | Fuente: AFP

De momento, lo tiene claro. El delantero neerlandés Memphis Depay, en la agenda de grandes clubes europeos -entre ellos Barcelona-, aseguró que su mente está "al 100%" en el Lyon y que no quiere pensar en su futuro para no desconcentrarse.

"Tenemos un gran equipo, un gran colectivo. No sé qué pasará más adelante, pero soy un jugador, un capitán, y lo más importante es ganar partidos y trabajar. Si pienso en el futuro puede que me desconcentre. Por ahora, estoy concentrado al cien por cien en el Lyon", señaló Depay en rueda de prensa virtual. En Barcelona hay seria intención en hacerse con sus servicios en el mes de enero.

Sobre el interés del Barcelona, dijo que "no puedo decir nada sobre eso, hay muchos clubes interesados, pero ahora mismo estoy aquí". Depay, de 26 años, acaba contrato al final de la presente temporada y el entrenador del club culé,su compatriota Ronald Koeman, ha pedido su fichaje para reforzar el ataque de su equipo.

¿Se dará lo de Memphis Depay al Barcelona?

Memphis Depay también tiene pasado en el PSV Eindhoven. | Fuente: @Memphis

El capitán del Lyon, cuyo equipo es segundo de la liga por detrás del Lille tras haber ganado el pasado domingo al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, pidió no elevar las expectativas, pese a que encadenan once partidos sin derrota.



"Estamos creando un equipo bonito y con hambre, mejoramos en cada partido. Pero lo más importante es ir partido a partido. No me gusta pensar más allá. Nuestro objetivo sigue siendo clasificarnos para la próxima Champions League", comentó. En Barcelona lo esperan. (EFE)