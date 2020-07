Gerard Piqué acerca de su polémico gesto hacia el VAR: "No sé de qué me estás hablando". | Fuente: AFP

Este domingo FC Barcelona goleó por 4-1 a Villarreal FC por la fecha 34 de LaLiga y durante el compromiso hubo un polémico gesto de Gerard Piqué hacia el videoarbitraje que fue tomado como una burla.

Ocurrió en la segunda parte del compromiso cuando el conjunto de Quique Setién ya iba con una ventaja de 3-1 pero apareció Lionel Messi para generar un disparo que terminó con el balón dentro del arco rival.

Sin embargo, pese a que parecía que este sería el cuarto tanto en favor de los catalanes, el árbitro decidió llevar la jugada del VAR y se determinó que el gol debía ser anulado por una pequeña posición adelantada de Arturo Vidal en la jugada.

Mientras el árbitro miraba la jugada por videoarbitraje, Gerard Piqué tuvo un gesto haciendo referencia a esto y simuló estar tecleando y luego marcando una línea. Sin embargo, luego del partido fue cuestionado acerca de esto y no quiso referirse al tema.

"No me acuerdo, durante el partido haces cosas con adrenalina a tope, no sé de qué me estás hablando", precisó Piqué minutos después del compromiso.

Con el triunfo de 4-1 los dirigidos por Quique Setién sumó 74 puntos y se mantiene en el segundo lugar por debajo de Real Madrid, que cuenta con 77 unidades.