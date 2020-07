“El termómetro se puso muy nervioso”: | Fuente: Instagram Barcelona

Como parte del protocolo de sanidad para el regreso del fútbol, la Liga Española ha impuesto una serie de medidas para evitar el contagio del nuevo coronavirus, entre ellas está que a todos los protagonistas de un partido se le debe tomar la temperatura antes de ingresar a un estadio.

Es así que Lionel Messi hizo fila para ingresar al estadio de La Cerámica previo al Villarreal vs. Barcelona. El delantero argentino puso su muñeca derecha y sonó una alarma. Pasó nuevamente y volvió a sonar la alarma. ¿A la tercera va la vencida? En este caso no. Volvió a sonar la alamar. No podía ingresar al estadio

“Cuando eres un termómetro y te poné muy nervioso para tomarle la temperatura a Messi”, escribió en su cuenta oficial de Instagram el Barcelona acompañado del video del particular momento.

Consultó y tras poner bien el brazo, Lionel Messi pudo entrar al coloso deportivo.



Barcelona goleó 4-1 al Villarreal por la fecha 34 de LaLiga Santander. Lionel Messi jugó los 90 minutos y dio un magistral pase de gol El cuadro azulgrana sigue a cuatro puntos del Real Madrid, que es el líder del campeonato español.