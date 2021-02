Gerard Piqué | Fuente: AFP

Este sábado FC Barcelona venció por 2-0 a Sevilla FC en calidad de visitante con goles de Ousmane Dembélé y, por su parte, Gerard Piqué, defensor central del cuadro culé, dio sus impresiones sobre el encuentro.

“Hoy hemos hecho un señor partido, es de los días que más orgulloso estoy de este equipo. Jugando así este equipo puede hacer cosas importantes todavía”, indicó el jugador a la prensa tras el partido.

Asimismo, también se mostró optimista sobre lo que pueda hacer el equipo de cara al torneo español: "El equipo ha estado vivo. ¿Si hay Liga? Hay Liga, seguro que sí, se han visto cosas peores, a pesar de esos dos partidos en los que no dimos la talla, creo que nuestro 2021 estaba siendo bueno. El Sevilla no nos ha rematado o no nos ha creado ocasiones claras, hemos tenido el balón en su campo. Hay confianza”.

Sobre su recambio en el transcurso del partido, agregó: “¿Mi cambio? Estoy jugando más de lo que esperaba, sin apenas haber podido entrenar, lo hemos pactado con el míster para evitar recaídas. Son pequeñas cosas que tengo, hemos hablado con el míster de ir jugando estos minutos, pero estoy muy contento de participar”.

Como se recuerda, con este resultado FC Barcelona se encuentra en segundo lugar de LaLiga con 53 puntos, dos menos que Atlético de Madrid, pero cabe resaltar que los colchoneros cuentan con dos encuentros menos.