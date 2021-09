Gerard Piqué: "Yo no visto esta camiseta para quedar segundo o tercero" | Fuente: AFP

Ese jueves FC Barcelona empató sin goles ante Cádiz y reconfirmó el mal momento deportivo por el que viene atravesando. Por su parte, Gerard Piqué, capitán y defensor culé, se refirió a la actualidad del equipo.

"Cuando dije que es lo que hay me refiero a que tenemos muchas bajas (Kun, Ansu, Ousmane, Braithwaite) y a veces nos da para lo que nos da, pero dije que acabaremos compitiendo por los títulos", indicó en conferencia de prensa al ser consultado sobre sus pasadas declaraciones.

En tanto a lo personal, Piqué enfatizó: "Yo no visto esta camiseta para quedar segundo o tercero, estoy para ganar y luchar por todos los títulos. El equipo está con ánimo. En la situación en la que estamos necesitamos la victoria, pero estoy orgulloso de cómo ha competido el equipo".

Sobre el siguiente encuentro ante Levante en el Camp Nou, Piqué agregó: "Hemos dado la cara y hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos. Ojalá podamos darle una alegría a la afición el domingo".

Por último, se mostró optimista en tanto a poder superar esta crisis de resultado: "El club lleva muchos años encima de la ola. Estamos pasando por un momento que no estamos acostumbrados. Han sido unos años convulsos. Estoy convencido que saldremos a ganar y el equipo va a competir. Que no duden de ello. No sabes el bien que nos va el apoyo de la afición".

FC Barcelona vs. Real Madrid:

Este jueves, se confirmó el día y hora del duelo entre Barcelona y Real Madrid por la jornada 10 de LaLiga Santander en el estadio Camp Nou. Está programado para el domingo 24 de octubre en horario de las 4:15 p.m. hora española (9:15 a.m. hora peruano).