Ilaix Moriba

El futuro de Ilaix Moriba continúa siendo incierto con respecto a su continuidad en FC Barcelona y generó malestar en Ronald Koeman, quien el último viernes fue bastante duro y tajante por la negativa del futbolista de extender su vínculo con el club.

Por su parte, el joven jugador de 18 años hizo una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que envió una indirecta luego de las declaraciones del entrenador holandés: "Miles de rumores y nadie sabe la verdad", mencionó el futbolista.

Como se recuerda, Ronald Koeman lamentó que Moriba no quiera continuar en el equipo, motivo por el que no es considerado en el primer equipo: "Hablé con él hace dos o tres semanas, más como persona que como entrenador del Barça. Su situación es horrible. Es futuro del club, pero no juega ni está con nosotros".

Ronald Koeman envió un 'dardo' a Moriba:

En el mismo sentido, Koeman afirmó que a la edad de Ilaix Moriba, no debería primar el factor económico para quedarse o no en el club: "Yo sé por parte del club lo que el Barça quiere ofrecer a este jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante, sino jugar partidos pero el jugador y su gente deciden diferente. Estoy decepcionado por eso. Creo más en cosas de fútbol que en contratos. Con 18 años, el dinero no puede ser tan importante".

Ilaix Moriba

