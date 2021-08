Ronald Koeman e Ilaix Moriba. | Fuente: AFP

Ronald Koeman habló fuerte en la conferencia previo al compromiso ante el Athletic de Bilbao por la segunda jornada de LaLiga temporada 2021-22. El entrenador del cuadro azulgrana dijo que se encuentra decepcionado sobre la situación del joven Ilaix Moriba.

El estratega holandés dijo que habló con Moriba, que hoy por hoy no está considerado en el plantel de Barcelona por discrepancias económicas con la dirigencia del club.

"Hablé con Ilaix hace dos o tres semanas, más como persona que como el entrenador del Barza. Su situación es horrible porque tiene 18 años, es joven, ha podido jugar en el primer equipo y es futuro del club. Y no juega, no está con nosotros", sostuvo.

Koeman agregó que Moriba no debe pensar en dinero con apenas a los 18 años, que a su edad los contratos deben quedar en segundo plano debido que tiene un buen futuro por delante en el Barza.

Y sé lo que el club quiere ofrecer a este jugador, es futuro. Y mi consejo es que el dinero no es lo más importante, es jugar partidos. Pero el jugador, además con su gente, deciden diferente. Estoy decepcionado con eso porque creo más en fútbol que en contratos. Para alguien de 18 años, lo más importante no debe ser el dinero", agregó.

En cambio, Koeman sí destacó al danés Martin Braithwaite, quien además fue el gran protagonista del estreno en la Liga con dos tantos y una asistencia.



"Si hay un interés por un jugador escuchamos, pero Martin es un jugador que nos va muy bien, que juega en diferentes posiciones arriba y que el otro día demostró que es bueno para el equipo. Siempre he dicho que me gusta trabajar con él, es consciente de su rol y es comprensivo cuando no juega siempre", argumentó.

