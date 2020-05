Ivan Rakitic: "me hubiese gustado escuchar a alguien del club decir que me quedaba". | Fuente: AFP

En medio de la vuelta a los entrenamientos del FC Barcelona, el croata Ivan Rakitic continúa en incertidumbre acerca de su futuro, ya que no se sabe si para la siguiente temporada seguirá en el equipo culé.

Por su parte, el jugador ha dado a conocer su deseo por quedarse en el equipo. Sin embargo, se habla de que la dirigencia busca su salida. Al respecto, Rakitic ha manifestado que nadie se ha comunicado con él para su posible renovación.

"Cuando firmamos un contrato es con la idea de cumplirlo. También con la idea de que quiero jugar, pero yo estoy tranquilo. Me hubiese gustado que en alguna ocasión alguien del club hubiese salido a decir que Rakitic se quedaba para acabar con los rumores. Bartomeu no me ha dicho nada. Quizá hoy nos esté escuchando y mañana me llama", sostuvo para Marca.

Como se recuerda, Rakitic tiene un contrato que vence en el 2021 y todavía no hay señales de que quieran seguir contando con él. Incluso, ha deslizado la posibilidad de que vuelva a jugar en Sevilla FC.

"Iremos a vivir a Sevilla tarde o temprano, estoy casi seguro", afirmó. Por otra parte, comentó acerca de la posible llegada del delantero Lautaro Martínez al equipo de Quique Setién.

"Si tiene que venir Lautaro, yo encantado. No tengo nada que ver. Yo lo que quiero es pensar en Barcelona, pero nunca me he cerrado las puertas de hacer un gran cambio".

Asimismo, el jugador croata se mostró optimista con lograr los próximos dos objetivos del equipo: el título de LaLiga y de Champions League.

"Mi hija mayor me ha preguntado que cuándo vamos a poner un trofeo nuevo en la sala de trofeos de casa y yo le he respondio: 'En nada tenemos aquí dos más'", finalizó.