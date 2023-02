Joan Laporta | Fuente: AFP | Fotógrafo: Alejandro Garcia

Este jueves Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a la actualidad del equipo azulgrana como actual puntero de LaLiga española y también de otros temas deportivos como la idea de crear una Superliga y el posible retorno de Lionel Messi al equipo.

"Estamos consiguiendo el récord de patrocinios, récord de asistencia en el estadio Johan Cruyff, en el Palau Blaugrana y en el Camp Nou. Es un indicador que la economía del club se está recuperando. Podemos decir que hemos salvado al Barça de la ruina económica, sí, pero lo hemos hecho con decisiones valientes. Hemos conseguido beneficios y superavit, que hacía cuatro años que no lo conseguíamos", sostuvo el directivo azulgrana.

Por otro lado, fue consultado sobre la posible creación de la Superliga europea: "Estamos grandes clubes intentando luchar por la reforma del fútbol, sin dejar de lado a la UEFA. A través del diálogo esperanmos llegar a una entente. Vamos por la vía del diálogo, el entendimiento y la sostenibildiad del fútbol".

Por último, Laporta fue consultado sobre un eventual retorno de Lionel Messi al equipo: "Fue muy triste todo como acabó. Es obvio que Messi es patrimonio del Barça, y en ese sentido estamos orgullosos de haberle tenido. No me hagais hablar de Messi, porque pertenece al PSG y no quiero comentar nada sobre jugadores que son, en este momento, de otro club".

Laporta sobre declaraciones de Matías Messi:

Matías, el mayor de los hermanos de Messi, dijo en un canal de Twitch que gestiona su hijo Tommy, que Lionel no va a volver a la entidad azulgrana y que si lo hiciera sería haciendo "una buena limpieza", como "echar a Joan Laporta", al que calificó como "desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona".

En tanto a lo dicho por Matías Messi, Laporta indicó: "Le quito toda la importancia, porque además ya se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible; dejémoslo ahí y no le demos más importancia", declaró Laporta en una rueda de prensa, en la que añadió que estas declaraciones de Matías Messi "no afectan para nada la relación entre Leo y el FC Barcelona".