Barcelona, en medio de un escándalo en el fútbol español. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Hay novedades. José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), amenazó al Barcelona a través de un burofax, publicado en el diario El Mundo, con destapar un gran "escándalo" cuando el club azulgrana hizo sus pagos millonarios para recibir asesoramiento arbitral.

Enríquez Negreira, número dos de los árbitros amenazó en febrero de 2019 a la tienda del Barcelona, entonces presidido por Josep María Bartomeu, con contar "sin miramientos las irregularidades del club que había conocido y vivido de primera mano".

"Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los Juzgados lo que seguro acarreará consecuencias negativas. Hasta ahora no he iniciado estas actuaciones para, justamente, evitar graves consecuencias, albergando la esperanza de llegar a un debido entendimiento en relación con mi pretensión ya que no creo que otro escándalo favorezca al club y mucho menos al señor Rosell, habida cuenta de cómo éste facturaba al club o éste a él", apuntó Negreira en el inicio de su burofax.

Barcelona y el escándalo con José María Enríquez Negreira

En medio del caso Negreira, Barcelona empató con el United por la Europa League. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

La Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, por unos pagos de 1,4 millones de euros realizados por el club catalán entre 2016 y 2018.

Así lo desveló el miércoles el programa Que t'hi jugues de SER Catalunya, que informó de que la investigación se inició a raíz de una inspección fiscal a DASNIL 95 SL por la tributación de los citados 1,4 millones de euros.

Según la misma información, el Barcelona pagó a la citada empresa 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018, que es cuando se produjo el último pago, una fecha que coincide, según el programa radiofónico, con la constitución de un nuevo CTA y la salida de Enríquez Negreira del Comité.

Por otra parte, el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol "inició un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del FC Barcelona", informó la RFEF en un comunicado.

Investigación rápida hacia el Barcelona

La federación asegura que "en el momento en que se disponga de la información suficiente adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar en todas estas situaciones".

El Ministerio Público confirmóque está llevando a cabo diligencias de investigación sobre el asunto, pero no dio más detalles de estas pesquisas, tras las que deberá decidir si tiene materia para presentar una querella ante un tribunal. (EFE/AFP)

