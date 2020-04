Lautaro Martínez está dispuesto a irse a Barcelona. | Fuente: AFP

La historia de la posible llegada de Lautaro Martínez a FC Barcelona parece nunca acabar. Si bien hace unos días trascendió que el jugador tenía en mente mantenerse en Inter de Milan, donde tiene contrato hasta el 2023, hoy parece haber tomado otro camino.

Según indica el diario español Marca, el jugador ya ha decidido dar o no a conocer sus ganas de llegar al Camp Nou. Como se recuerda, Inter de Milan propuso que no ofrecerá al jugador mientras que él mismo no muestre interés por su salida ni confiese públicamente que quiere llegar a otro equipo, y parece que este será el caso.

Martínez ya tendría decidido que la mejor opción para él es llegar durante el verano al 'azulgrana' y, por esto, estaría dispuesto a presionar al club italiano para negociar su millonaria operación, pues se sabe que FC Barcelona está presto a pagar su cláusula de rescisión.

Dicho monto asciende a 110 millones de euros, que es un precio inferior al que del jugador en el mercado, por lo que a los italianos no les convendría desaprovechar esta oportunidad. Queda esperar.