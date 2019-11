Luis Suárez y los tres delanteros que propuso para el Barcelona | Fuente: AFP

Si hay un jugador letal en el ataque para Barcelona, a parte de Lionel Messi, es Luis Suárez, quien ha demostrado ser uno de los jugadores más efectivos en el club catalán desde que llegó. Sin embargo, el uruguayo también tiene su gusto por otros delanteros, quienes juegan en Europa.

"Yo tengo ciertos delanteros a los que miro porque me gusta ver su fútbol. Uno es Abraham, el '9' del Chelsea. Me parece un delantero muy bueno. Otro que me encanta es Maxi Gómez. A parte de ser uruguayo es un jugador que tiene muchísimas características de las que puede buscar cualquier club y después, obviamente, hay más jugadores como Lautaro Martínez que también está demostrando un grandísimo nivel", declaró Suárez en una entrevista con One Football.

Además el delantero de la Selección de Uruguay fue cuestionado por tres entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera futbolística, Rodgers, Luis Enrique y Valverde. "Son los tres diferentes. Diferentes filosofías, diferentes formas de ser. Pero creo que uno de los que más me ha marcado ha sido Luis Enrique".