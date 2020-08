Memphis Depay llegó a semifinales de Champions League con Lyon | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHILIPPE DESMAZES

Para el inicio de la próxima temporada, dentro de unas semanas, Barcelona presentará un ataque con muchos cambios. En el nuevo periodo que iniciarán con Ronald Koeman, no estará Luis Suárez, tercer máximo anotador en la historia del equipo, a quien el técnico le comunicó que no está en su planes. Pero no es el único caso, ya que Lionel Messi, que debía ser el gran líder de su proyecto, mandó un burofax al club pidiendo la carta de libertad.

Con la posible salida de sus dos principales exponentes ofensivos, para el siguiente curso aparecen nombre como posibles reemplazos. Uno de ellos es el ’10’ de Liverpool, Sadio Mané. Sin embargo, otro nombre figura en la agenda de Koeman, alguien quien conoce muy bien. Memphis Depay fue dirigido por él en la Selección de Holanda y es quien le agrada mucho.

El delantero de Lyon inició la temporada de Ligue 1 y el último viernes le marcó un hat trick al Dijon, ratificando su buen momento. Tras el partido, Memphis se pronunció sobre su posible llegada al ‘Barza’.

“En estos momentos estoy aquí, pero puedo soñar con grandes clubes, veremos qué pasa”, dijo el atacante, dejando la puerta abierta a su salida a otra insitución. No obstante, destacó que no ha tenido contacto con Koeman. “Todavía no he hablado con él", afirmó.

Eso sí, se deshizo en elogios para el recientemente nombrado nuevo entrenador de Barcelona. “Ronald Koeman estuvo muy implicado en mi recuperación, vino a verme a Roma. Cuando estaba entrenando en Holanda, vino a verme. Nuestra relación es buena y ahora es el entrenador del FC Barcelona”, apuntó.