Miralem Pjanic no tuvo una buena primera temporada en Barcelona. | Fuente: AFP

Miralem Pjanic llegó al Barcelona a mediados de 2020 con la ilusión de ganarse un puesto en el 11 titular de Ronald Koeman. Sin embargo, pasó todo lo contrario y estuvo más en la banca de suplentes.

Ahora que Miralem Pjanic se marchó del Barcelona una temporada hacia Besiktas en condición de préstamo, habló de lo mal que la pasó con Ronald Koeman como entrenador culé. En entrevista al diario Marca, el volante bosnio no se guardó nada.

"Me ha faltado el respeto. A veces entraba diez minutos, cinco... o calentaba 45' y no jugaba. La verdad que nunca pasé por algo así (...) Iba los días libres para no perder la forma, pero me hizo la cruz desde un inicio", sostuvo Pjanic al citado medio español.

Pjanic ya habla como nuevo jugador del Besiktas

Asimismo, el también exmediocampista de Juventus, AS Roma y Olympique Lyon fue consultado si es que se arrepiente de haber llegado al Camp Nou hace un año.

"Claro que no. En la vida hay cosas que pasan y es así. He luchado toda mi carrera y sé que puedo jugar en este equipo, solo que no se me han dado las oportunidades. Me gustaría que me digan las cosas en la cara. No como si tuviese 15 años", sostuvo.

Por su parte, Besiktas pagará 2,75 millones de euros a Miralem Pjanic durante la temporada 2021-22, en la que jugará cedido por Barcelona, cuyo entrenador, Ronald Koeman no contaba con él para este curso.



"Se ha cerrado un acuerdo de préstamo con el futbolista y su club. Nuestra empresa le pagará al jugador la suma garantizada neta de 2.750.000 euros para la temporada 2021-2022", ha anunciado el vigente campeón de la liga turca en un comunicado, en el que confirmaba la llegada del jugador.



Según indicó el jueves la televisión pública turca TRT, su salario en la tienda catalana se cifraba en 9,5 millones.

