Quique Setién | Fuente: AFP

Continúan los problemas en FC Barcelona y esta vez desde el banquillo. Este jueves, Quique Setién, ex entrenador del equipo, emitió un comunicado acerca de presuntas informalidades acerca de la resolución de su contrato.

El entrenador español, a través de una extensa carta, afirmó que, si bien tras el 2-8 de Bayern Munich se dio a conocer que ya no seguiría al mando del equipo, en realidad no fue comunicado formalmente de tal decisión hasta ayer, es decir, el último miércoles.

"Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer (miércoles) cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax", sostuvo Quique Setién en el comunicado firmado por él y por su comando técnico.

Asimismo, aseguró que no se cumplió con lo acordado. "En mi caso, Quique Setién, es público y notoro que el día 17 de agosto tanto el club como el presidente del club anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, casi un mes después, cuando me han remitido por primera vez la comunicación escrita sin liquidación alguna".

Por lo tanto, anunció las acciones que tomarán al respecto: "Nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el FC Barcelona"