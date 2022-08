Robert Lewandowski | Fuente: AFP

El último domingo, FC Barcelona goleó por 6-0 a Pumas por la final del Torneo Joan Gamper y el encargado de anotar el primer tanto fue Robert Lewandowski en el minuto 3 del encuentro. Por su parte, el delantero polaco se refirió a su llegada al cuadro culé y reveló algunas reacciones de los hinchas bávaros.

"Es un sentimiento nuevo para mí. Necesitaba este cambio, este traslado a otro país, a otro club. Me siento como un niño que tiene un juguete nuevo", señaló, admitiendo sobre la presentación que "no esperaba tantos fans. Da igual que tuviera más o menos que otros jugadores presentados antes por el Barça como Ronaldinho o Ibrahimovic. Esos eran otros tiempos, de todos modos. Es muy agradable cuando experimentas tanto apoyo directamente. Es algo que se queda para siempre", sostuvo en polaco en el medio alemán Sport 1.

Asimismo, habló del día en que se despidió de Bayern Munich y algunos aficionados bávaros le gritaban 'Hala Madrid': "Sí, escuché eso, y me reí. Pero también hubo algunos que gritaron mi nombre. Eso fue realmente agradable. En las últimas semanas también me he encontrado con algunos fans en la calle que han expresado su comprensión por mi situación y me han deseado todo lo mejor".

Por último, el delantero agregó: "Sé que eso lastimó a muchos fans. Puedo entenderlo y ahora sólo me disculpo por eso. En ese momento era importante y necesario para mí dejar claro que estaba listo para un cambio. Al final del día, todos somos humanos. Después de doce años en Alemania, estaba claro para mí: había terminado. Quería dejar eso claro, porque, por supuesto, no fue fácil para el Bayern aceptar una venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución".