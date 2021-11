Ronald Koeman fue cesado en Barcelona debido a los resultados | Fuente: EFE

En Barcelona continúa esperando que llegue la confirmación definitiva de que Xavi Hernández será su próximo entrenador, y mientras las negociaciones se mantienen con los jeques del Al Sadd, el club en paralelo sigue intentando romper definitivamente con Ronald Koeman.

Los malos resultados no pudieron sostenerse más tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Aquel mismo día se anunció su destitución, hecho que dio a efectos prácticos, pero no en otros ámbitos. Entre ambas partes, sigue existiendo un contrato en curso sobre el que se negocia su rescisión, dado que todavía no existe un acuerdo.

Al no completar su vínculo con Barcelona, Ronald Koeman exige a la institución el pago de 12 millones de euros tal como estaban estipulados los términos en papel, además, según ‘Sport’, el pago del bonus por la campana pasada con los azulgranas, en la que conquistaron la Copa del Rey.

Koeman quiere cobrarle todo al Barcelona

De acuerdo con el periodista español Gerard Romero, Barcelona le habría ofrecido al técnico neerlandés un pago de 7,5 millones de euros en dos plazos para acabar con la relación contractual, algo que de momento no satisface a Koeman.

La entidad azulgrana, de la que se conoce su complicada situación económica que le llevó a realizar drásticas medidas en el arranque de la temporada, seguirá negociando con Ronald Koeman para intentar ahorrarse algún coste de su despido.

Cabe recordar que la relación del entrenador y el Barcelona, principalmente con el presidente Joan Laporta, no terminó siendo la mejor en el último tramo de su ciclo, donde llegó a expresar no sentirse arropado frente a la situación gris en cuanto a resultados.





