Presidente de Bayern Munich contra el portero de Barcelona: "Ter Stegen no tiene lugar en la Selección de Alemania" | Fuente: EFE

Luego de las discuciones entre Marc-André ter Stegen y Manuel Neuer por ver quién debe ser el titular en la Selección de Alemania, el presidente de Bayern Munich, Uli Hoeness, salió en defensa del arquero del club bávaro y dijo que él es el portero titular de los 'teutones'.



"Ter Stegen es un buen portero, pero Manuel Neuer es mucho mejor y más experimentado, Neuer es el portero de Alemania. Neuer jugará mientras esté sano y siempre será el mejor, no hay discución al respecto", manifestó Uli Hoeness a la prensa internacional.

El presidente de Bayern Munich dijo que no permitirá que ataquen a sus jugadores. "Me parece un broma, lo que está haciendo la prensa de Múnich no está bien. La prensa de Alemania occidental defiende a Ter Stegen, mientras que aquí en el sur nadie defiende a Neuer. Tenemos nuestra opiinión y no permitiremos que nadie ataque sin motivos a ningún jugador nuestro", agregó Hoeness.

Si bien la lucha por saber quién será el portero titular de la Selección de Alemania se verá en los próximos amistosos. De momento, ambos arqueros deberán mostrar sus mejores actuaciones en sus respectivos equipos.