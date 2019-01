Leo Messi y Jordi Alba serán titulares ante el Girona. | Fuente: EFE

Barcelona vs. Girona juegan este domingo por la fecha 21 de LaLiga. El partido, que se iniciará a las 10:15 a.m. (hora peruana/En España 4:15 p.m.), se desarrollará en Municipal de Montilivi.

Pese a la proximidad de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barcelona y el Girona priorizan el partido liguero de Montilivi. El líder intentará sumar la octava victoria seguida en Liga ante un rival que encadena una racha de nueve encuentros sin sumar los tres puntos.



Con el cartel de "no hay entradas" colgado desde hace días, el Estadi Municipal de Montilivi se convertirá en una olla a presión para recibir al Barça, en un derbi catalán que los responsables de LaLiga tenían previsto que se jugara en Miami



Barcelona, el líder quiere, por lo menos, mantener la ventaja de cinco puntos sobre el Atlético de Madrid. Poco importa el 2-0 en contra que intentará remontar el próximo miércoles en el Camp Nou ante el Sevilla en la vuelta de los cuartos de final de la competición del KO.



Ya lo dijo Gerard Piqué tras el partido disputado en el Sánchez Pizjuán: "Nos queda la vuelta en el Camp Nou, pero ellos fueron mejores, lo aprovecharon y se llevan una buena ventaja. Si le damos la vuelta bien, si no otro año será. Son demasiados partidos para los jugadores".



Valverde parece haber aprendido la lección de la temporada pasada y prefiere que los titulares lleguen físicamente frescos al tramo importante de la temporada, cuando se decidirá LaLiga y la Liga de Campeones, grandes objetivos de la plantilla azulgrana.



En la Copa del Rey, Lionel Messi y Sergio Busquets descansaron. Otros tres puntales como Luis Suárez, Philippe Coutinho y Jordi Alba apenas jugaron 30 minutos en el Sánchez Pizjuán.



Unas rotaciones que en Montilivi no se repetirán. La presencia de Messi en la alineación, que también fue suplente en la última jornada liguera contra el Leganés, y Busquets parece más que asegurada.



Barcelona vs. Girona: alineaciones probables:



Girona: Bono; Pedro Porro, Jonás Ramalho o Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Juanpe, Valery Fernández; Pere Pons, Aleix García, Àlex Granell o Seung-Ho Paik; Portu y Cristhian Stuani.



FC Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Colegio asturiano).



Estadio: Estadi Municipal de Montilivi.