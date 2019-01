Jordi Alba y Neymar compartieron vestuario 4 años en Barcelona. | Fuente: EFE

Ha pasado un año y medio desde que Neymar dejó las filas del Barcelona pero un posible regreso suyo al cuadro blaugrana es un tema recurrente en medios españoles. Si bien el brasileño ha manifestado que se siente bien en Paris Saint-Germain, no ha descartado cambiar de aires en un futuro próximo y uno de sus posibles destinos es la entidad catalana.

Teniendo en cuenta de los rumores que se tejen constatemente y vinculan a Neymar con el Barcelona, Jordi Alba, uno de los referentes del plantel culé, habló sobre el tema y señaló que no le parecería coherente que 'Ney' piense en regresar al club porque optó por salir de él.

"No hablamos en el club de un posible traspaso de Neymar. Al final del día, eso es lo que la gente afuera de la institución dice pero no creo que sea verdad. Él es un tremendo jugador pero él decidió irse y no veo mucha lógica en que quiera regresar. Es amigo de todos en el vestuario pero al igual que Marc Bartra o Pedro, y de ellos no se habla de que podrían volver", dijo Jordi Alba a Sport.

Pese a que se le relaciona mucho con el Barcelona, otro equipo con el que se le ha vinculado mucho a Neymar en los últimos meses es el Real Madrid. No obstante, directivos de la 'Casa Blanca' han negado que tienen la intención de traer al delantero de 26 años e, incluso, en su momento emitieron un comunicado al respecto.