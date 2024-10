Wojciech Szczesny y su hábito de fumar: "Es algo que no cambiaré de mi vida personal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Barcelona, ante la lamentable lesión de Marc-André ter Stegen, tuvo que echar mano de un fichaje para el puesto de portero. Así, los culés contrataron a Wojciech Szczesny, quien salió del retiro.

Wojciech Szczesny siempre ha estado envuelto en la polémica debido a que es un declarado fumador. Ya con la indumentaria del Barcelona, el guardameta dio una entrevista con la prensa española en la que fue consultado sobre cómo convive ello con su carrera profesional.

"Es una costumbre que no cambiaré de mi vida personal y no es un asunto de nadie si yo fumo. Creo que no afecta lo que hago en el terreno de juego. Trabajo fuerte y no fumo delante de niños", le dijo Szczesny a Mundo Deportivo.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

La palabra de Wojciech Szczesny en el FC Barcelona

La palabra de Szczesny por el hábito de fumar. | Fuente: Mundo Deportivo

Luego, comentó cuando algunos fotográfos y la prensa en general lo captan fumando en alguna calle de la ciudad del equipo en el que juegue.

"A veces alguien saca una foto detrás de unos árboles, donde no puedo verlos. Intento esconderme y no hacerlo en público", dijo.

Por último, Wojciech Szczesny dio cuenta que no cambiará su estilo de vida en Barcelona y que seguirá siendo como es en la actualidad. Fumar, para él, no afecta su rendimiento.

"Si alguien piensa que voy a cambiar lo que soy en mi vida personal pueden volver a pensarlo porque soy quien soy. He sido así durante toda mi vida y estas cosas no son asunto de nadie. Quiero ser juzgado como portero", finalizó el internacional con la Selección de Polonia.

Barcelona se refuerzo con Szczesny

Previo a ello, el entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, llenó de elogios a Wojciech Szczesny. El arquero tiene pasado en Juventus, Arsenal y la AS Roma.

"Estamos contentos de contar con Iñaki. Tener también a Szczesny le puede aportar más experiencia y estoy muy contento de tener más opciones en la portería", remarcó el DT, exBayern Munich y Selección de Alemania.

NUESTROS PODCAST

¿En qué consiste la primera vacuna nasal contra la gripe que la persona se puede aplicar a sí misma?

El doctor Elmer Huerta nos explica en qué consiste la primera vacuna nasal contra la gripe.