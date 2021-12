Xavi Hernández | Fuente: AFP

FC Barcelona no pasa por su mejor momento deportivo tras quedar eliminado de la Champions League y, por su parte, Xavi Hernández, entrenador del equipo, confirmó haberse reunido con Joan Laporta para analizar las posibles incorporaciones en el mercado de pases de invierno europeo.

"Estamos trabajando, es una realidad. Hay mucha confianza y fue una reunión productiva. Yo fui claro también en lo que creo, lo que quiero y lo que necesito. Hay que buscar soluciones para mejorar el equipo y mejorar la plantilla”, indicó el exfutbolista en conferencia de prensa.

Sin embargo, también aterrizó la idea de los límites económicos con los que cuenta el club y que podrían frustrar algunas negociaciones: "Entiendo cuál es la situación del club por la masa salarial y las limitaciones, pero dentro de las posibilidad que hay tenemos que mejorar la plantilla".

En tanto a la posibilidad de que jugadores como Frenkie De Jong y Marc Ter Stegen dejen el club, Xavi no quiso adelantar opinión: "Para mañana (Pamplona), todos son intransferibles. No podemos regalar nada. Hay que acabar bien el año, de la mejor manera posible. No hay excusa, hay que ir a Pamplona a ganar. Más adelante ya hablaremos de transferibles, ahora hay que sacarles rendimiento”.