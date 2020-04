Xavi Hernández: "Me veo capaz y es una ilusión volver a Barcelona". | Fuente: AFP

Para nadie es una sorpresa que Xavi Hernández tiene grandes deseos de volver al Camp Nou. Esta vez ya no en calidad de futbolista, sino como entrenador.

Así lo dio a conocer, una vez más, el actual técnico del Al-Sadd de Qatar en una reciente entrevista: "Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones: considero a Barça mi casa, es mi vida", comentó en diálogo con el 'youtuber' Dj Mario.

Asimismo, agregó: "Estoy aprendiendo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar", precisó Hernández, quien fue futbolista 'azulgrana' entre 1998 y 2015.

De otro lado, en tanto al posible fichaje del argentino Lautaro Martínez, afirmó que es de su agrado para que incorpore el equipo culé: "Me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barcelona al interesarse”.

Actualmente, Xavi se encuentra pasando cuarentena en Doha (Qatar) y asegura que, dentro de las limitaciones, la está pasando bien: "Yo entiendo que hay muchos prejuicios: la cultura árabe. Pero estamos muy bien. Es cómodo, sencillo, está todo enfocado a la familia y a los niños, que en Qatar se tienen muchos. Es un lujo vivir aquí", sostuvo.